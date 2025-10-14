Столичные врачи спасли мужчину с переломами шейных позвонков

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи больницы имени Кончаловского спасли мужчину в травмой шеи после падения со второго этажа на стройке, сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

У молодого человека выявили множественные переломы шейных позвонков, вывих пятого позвонка и разрыв межпозвонкового диска с грыжей, сдавливающей спинной мозг. При этом череп остался целым благодаря защитному шлему.

Хирурги удалили грыжу с помощью операционного микроскопа, сделав разрез кожи по передне-боковой поверхности шеи. Затем, используя рентген-контроль, они вправили вывих, а позвонки зафиксировали титановым кейджем и пластиной, рассказал нейрохирург Петр Галкин.

После операции на шею наложили жесткий ортез. На следующий день пациент уже вставал и ходил. Через пять дней специалисты провели контрольное обследование и убедились, что все функции организма удалось сохранить, имплант надежно фиксирован, а шов хорошо затягивается, рассказали в ведомстве.

Мужчина уже снял ортез и приступил к работе. Следуя рекомендациям, он занимается лечебной физкультурой, соблюдает осторожность при физической нагрузке и ведет здоровый образ жизни, добавил заведующий нейрохирургическим отделением больницы Владимир Сериков.

