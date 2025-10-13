Московские хирурги спасли женщину от огромной грыжи, которая росла более 20 лет

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи московской больницы № 52 прооперировали пациентку с грыжей и крайней степенью избыточного веса, сообщает телеграм-канал московского Депздрава.

Женщина пришла за медпомощью с невыносимой болью в спине, сильно увеличенным асимметричным животом и кровоточащими язвами. Уточняется, что грыжа не беспокоила ее 15 лет, но в течение последних пяти сильно увеличилась в размерах. Все это время москвичка не обращалась к врачам, потому что боялась операции.

Хирурги провели малоинвазивную лапароскопическую герниопластику, удалив грыжу и уменьшив живот.

"Благодаря технологиям московской медицины и профессионализму врачей операция прошла успешно и продлилась всего 1,5 часа", – рассказал хирург больницы № 52 Давид Цопурашвили.

По словам врача, состояние женщины до операции угрожало ее жизни. После хирургического вмешательства ушла боль и улучшился внешний вид живота.

Пациентку выписали и дали ей все необходимые рекомендации для предотвращения рецидива.

Ранее московские врачи прооперировали женщину с гигантским "шаром" в шее. Зоб размером практически с волейбольный мяч сжимал трахею и мешал дышать. Сложная операция прошла в ГКБ № 24 и заняла менее двух часов.

