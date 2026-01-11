Форма поиска по сайту

11 января, 16:20

Фицо указал на провокации Британии и Франции против РФ

Фото: ТАСС/AP/Denes Erdos

Великобритания и Франция провоцируют Россию на конфликт своими заявлениями о планах направить солдат на Украину. Таким мнением поделился премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Думаю, что вы слышали заявления российских представителей о том, что каждый иностранный солдат на территории Украины будет легитимной целью в этом конфликте. Я задаю вопрос: это о мире или о схватке? Хотим любой ценой развязать войну?" – сказал Фицо в интервью телеканалу ТА3.

Политик также подтвердил, что Словакия никогда не пошлет на Украину своих военных. При этом он добавил, что республика готова продолжить с украинской стороной реализацию взаимовыгодных гражданских проектов.

Ранее в Париже на встрече "коалиции желающих" президент Украины Владимир Зеленский, лидер Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию по развертыванию многонациональных сил на Украине после завершения конфликта.

При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Берлин готов внести свой вклад в усилия по соблюдению возможного перемирия на Украине и разместить войска на прилегающей к ней территории НАТО. Польша также не исключает размещения на своей территории военных контингентов.

