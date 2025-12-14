Фото: ТАСС/AP/Denes Erdos

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина поглощает средства и будущее Евросоюза, сравнив ее с черной дырой. Об этом он написал в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, из-за Киева Европа теряет миллиарды евро и рациональное экономическое мышление.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ указали, что киевский режим и влиятельные европейские чиновники подготовили очередную схему воровства денег западных налогоплательщиков. По данным службы, по схеме пройдет поставка артиллерийских боеприпасов для нужд ВСУ в рамках "чешской снарядной инициативы".

При этом цены будут многократно завышены через польскую посредническую компанию PHU LECHMAR. Поставки оплатят Великобритания, Германия, Франция, Дания, Норвегия и другие страны.

В конце ноября Еврокомиссия предложила странам Евросоюза рассмотреть варианты финансирования Украины. В частности, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен указала на необходимость обсуждения альтернатив помощи Киеву в виде кредитов и грантов.

