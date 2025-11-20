Швеция сочла несправедливым, что Скандинавия несет бремя поддержки Украины

Фото: ТАСС/DPA/Soeren Stache

Скандинавские страны тратят больше всех на поддержку Украины среди членов НАТО. Это несправедливо и несостоятельно в долгосрочной перспективе, заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард изданию Politico.

Министр утверждает, что государства Скандинавии "обеспечили треть военной поддержки" со стороны стран Североатлантического альянса.

"Это ни в коей мере не разумно. Это многое говорит о том, что делают скандинавские страны, но это говорит еще больше о том, чего не делают другие", – добавила она.

В связи с этим Стенергард призвала страны Евросоюза изъять замороженные российские активы для выделения нового пакета помощи Киеву. По ее словам, ЕС с 2022 года "потратил больше средств на импорт энергоресурсов из России, нежели на поддержку Украины".

Ранее СМИ писали, что ЕС не успеет согласовать выделение репарационного кредита Украине до того, как киевские власти столкнутся с нехваткой денег. Процесс утверждения займет несколько месяцев, так как необходимо пройти через парламенты европейских стран.

При этом президент США Дональд Трамп сказал, что его страна больше напрямую не финансирует Украину. Штаты получают компенсацию за поставки вооружений НАТО.