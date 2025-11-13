Шольц признал, что распад его правительства произошел из-за помощи Украине

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld

Бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что его коалиция распалась из-за невозможности достичь согласия по выделению 15 миллиардов евро на поддержку Украины. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Die Zeit.

Как он отметил, кризиса в правительстве можно было бы избежать, если бы партнеры по коалиции согласились повысить "долговой тормоз".

"Я распустил последнее правительство, потому что не было единства по вопросу о примерно 15 миллиардов евро для финансирования дополнительных мер по Украине и украинцам в Германии", – указал Шольц.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз больше не может предоставлять Украине обычные кредиты из-за рисков по ее долговой устойчивости. Другие варианты помощи, не связанные с российскими активами, лягут дополнительным финансовым бременем на бюджеты самих стран – членов ЕС, добавил он.

Всего объем внешней финансовой помощи Украине от стран Запада в период с 1 ноября прошлого года по 31 октября 2025 года составил 52 миллиарда долларов, в том числе 22,9 миллиарда за счет процентов с замороженных активов России. В эту сумму не включены поставки вооружений, средства на их закупку, а также инвестиции в ВПК Украины.

