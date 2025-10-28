Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 12:35

Политика

Стармер заявил об улучшении ситуации для Украины после санкций США против России

Фото: depositphotos/mariakarabella

Ситуация для Украины улучшилась после того, как США ввели новые антироссийские санкции. Об этом в разговоре с Bloomberg заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает телеканал "360".

Вашингтон ввел санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" 23 октября. Ограничения затронули и их дочерние компании, находящиеся в России. Все имущество указанных организаций в США будет заблокировано.

В свою очередь, в ЕК предупредили, что введенные санкции могут частично затронуть энергобезопасность стран Евросоюза. На этот случай европейские государства "должны иметь план действий".

Из-за ограничений "Лукойл" сообщил о намерении продать свои иностранные активы. Началось рассмотрение заявок от потенциальных покупателей, уточнили в компании.

"Лукойл" приступил к рассмотрению заявок покупателей своих зарубежных активов

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика