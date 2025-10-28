Стармер заявил об улучшении ситуации для Украины после санкций США против России

Фото: depositphotos/mariakarabella

Ситуация для Украины улучшилась после того, как США ввели новые антироссийские санкции. Об этом в разговоре с Bloomberg заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает телеканал "360".

Вашингтон ввел санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" 23 октября. Ограничения затронули и их дочерние компании, находящиеся в России. Все имущество указанных организаций в США будет заблокировано.

В свою очередь, в ЕК предупредили, что введенные санкции могут частично затронуть энергобезопасность стран Евросоюза. На этот случай европейские государства "должны иметь план действий".

Из-за ограничений "Лукойл" сообщил о намерении продать свои иностранные активы. Началось рассмотрение заявок от потенциальных покупателей, уточнили в компании.