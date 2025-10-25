Reuters: Вашингтон обсуждает использование находящихся в США активов РФ для помощи Киеву

Фото: depositphotos/tupungato

Вашингтон начал обсуждать использование активов России, находящихся в США, для поддержки Украины, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников.

По информации издания, представители Украины обратились к Америке с просьбой лишить российские банки доступа к долларовым расчетам через американские компании, но неизвестно, насколько серьезно в США отнеслись к этому вопросу.

Кроме того, по данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа подготовила новые санкции против России, однако не собирается вводить их в ближайшее время. Белый дом хочет, чтобы новые ограничительные меры ввел Евросоюз.

Трамп, в свою очередь, якобы планирует "взять паузу" на несколько недель, чтобы изучить реакцию РФ. Часть санкций будет направлена против банковского сектора России и "инфраструктуры, использующейся для поставок нефти на мировой рынок".

Помимо этого, американский лидер готов поддержать законопроект Сената Конгресса США, который предусматривает пошлины 500% для стран, которые импортируют энергоносители из России.

США объявили о введении дополнительных рестрикций 23 октября, ограничения затронули 34 компании, в том числе нефтяные "Роснефть" и "Лукойл", и их дочерние организации, расположенные в РФ.

Решение американские власти объяснили "усилением давления на российский энергетический сектор и снижением возможностей Кремля по получению прибыли" с целью ведения боевых действий и поддержки экономики.

Тем не менее, в Белом доме удивились быстрому решению Трампа ввести санкции против Москвы. Американский лидер "месяцами" говорил о принятии жестких мер в отношении РФ, но согласие на санкции против нефтяных компаний поразило даже его ближайших советников.

