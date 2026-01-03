В Москве будет реконструирована детская музыкальная школа имени Кабалевского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Здание детской музыкальной школы имени Д. Б. Кабалевского будет реконструировано в Москве за счет средств городского бюджета. Об этом сообщил руководитель столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров.

"Обновленное здание общей площадью 2,7 тысячи квадратных метров, выполненное в современном стиле, будет состоять из четырех этажей и подземного уровня. Учреждение смогут посещать около 350 человек", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в здании появится новое оборудование. Комфортно в музыкальной школе будет и маломобильным гражданам. На фасаде появятся панели из алюминия под медь и декоративные элементы из стеклофибробетона. Первый этаж, который выходит на улицы Сущевскую и Палиха, будет облицован гранитом.

Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин добавил, что в школе сделают два концертных зала на 130 и 105 мест. Добавят новые классы, гардероб, административные помещения. Благодаря улучшениям дети смогут с комфортом заниматься музыкой, изобразительным искусством и хореографией.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что к сентябрю 2026 года в Москве построят и реконструируют еще около 120 школ. Обновленные здания украсит художественно-архитектурная подсветка, фасады и кровли будут переведены в порядок, а инженерные коммуникации заменены. Для учащихся откроют кабинеты для научных экспериментов, оборудуют спортивные залы и места для отдыха.

