24 декабря, 16:24Мэр Москвы
Собянин: завершено обновление уже 55 московских школ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров
В Москве обновили уже 55 школ, рассказал Сергей Собянин в рамках ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности столичного правительства.
Он назвал маловероятной реализацию проектов по формированию современной образовательной среды в старых учебных заведениях, пояснив, что для этого необходима полная реконструкция.
"Чем мы сегодня и занимаемся. Сложнейшая задача, которая по своим масштабам в разы превосходит программу реконструкции поликлиник. Тем не менее мы приступили к ее реализации", – сказал мэр.
По его словам, в будущем планируется возвести и обновить около 100 школ.
Ранее стало известно, что школа № 1507 на Профсоюзной улице примет учеников уже в следующем учебном году. Реконструкция ведется в здании с весны.
В ходе работ специалисты обновляют фасад и инженерные коммуникации, оборудуют учебные кабинеты, медиатеку, столовую, лабораторно-исследовательский комплекс и пространство для мероприятий.
Школу № 950 на улице Декабристов капитально отремонтируют