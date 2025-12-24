Собянин: завершено обновление уже 55 московских школ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В Москве обновили уже 55 школ, рассказал Сергей Собянин в рамках ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности столичного правительства.

Он назвал маловероятной реализацию проектов по формированию современной образовательной среды в старых учебных заведениях, пояснив, что для этого необходима полная реконструкция.

"Чем мы сегодня и занимаемся. Сложнейшая задача, которая по своим масштабам в разы превосходит программу реконструкции поликлиник. Тем не менее мы приступили к ее реализации", – сказал мэр.

По его словам, в будущем планируется возвести и обновить около 100 школ.

Ранее стало известно, что школа № 1507 на Профсоюзной улице примет учеников уже в следующем учебном году. Реконструкция ведется в здании с весны.

В ходе работ специалисты обновляют фасад и инженерные коммуникации, оборудуют учебные кабинеты, медиатеку, столовую, лабораторно-исследовательский комплекс и пространство для мероприятий.