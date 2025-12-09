Форма поиска по сайту

09 декабря, 13:23

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о реконструкции школы № 1507 в Теплом Стане

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Обновленная школа № 1507 на Профсоюзной улице примет учеников в новом учебном году, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Реконструкция ведется в здании с весны. На время работ детей перевели в другие корпуса.

В рамках проекта специалисты обновят фасад, инженерные коммуникации, двери и окна. Отдельное внимание уделят организации современной образовательной среды. Для учеников создадут светлые учебные кабинеты, медиатеку, лабораторно-исследовательский комплекс, спортивный и гимнастический залы, столовую и пространство для мероприятий.

Кроме того, у школьников появится больше возможностей для всестороннего развития. Они смогут посещать спортивные секции и различные кружки. На пришкольной территории оборудуют спортивное ядро, игровые площадки, зоны тихого отдыха и велопарковку, отметил градоначальник.

В целом планируется построить и обновить около 120 московских школ. Площадь каждой из них составляет примерно 8–10 тысяч квадратных метров с двором и стадионом, подчеркнул Собянин.

Между тем в Марьине на Иловайской улице началось строительство детского сада на 350 воспитанников. Учреждение войдет в состав жилого комплекса и органично впишется в окружающую застройку. Внутри здания сделают музыкальный и физкультурный залы, кабинет для развивающих занятий и пищеблок.

Новости Москвы: школу с пристройкой возводят на Олонецкой улице

мэр Москвыобразованиегород

