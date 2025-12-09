Средства ПВО уничтожили 38 беспилотников над пятью регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников над пятью российскими регионами во вторник, 9 декабря. Об этом сообщили в Минобороны.

Вражеские дроны сбили в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Над Брянской областью был перехвачен 21 БПЛА, над Московским регионом – 7, над территорией Калужской области – 6. По 2 беспилотника сбили над Белгородской и Тульской областями.

При этом силы ПВО за прошедшую ночь сбили 121 украинский беспилотник над регионами России и Каспийским морем. По данным Минобороны, больше всего дронов было перехвачено над территорией Белгородской области – 49. Еще 22 удалось сбить над Крымом, 10 – над Рязанской областью, 9 – над Воронежской областью.

Ранее атаку БПЛА также отражали в Волгоградской области. Обломки дрона упали в Тракторозаводском районе около жилых домов на улице Лодыгина. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал.

