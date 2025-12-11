Суд выяснил, что певица Долина безоговорочно следовала указаниям мошенников

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Певица Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников, безоговорочно следовала их указаниям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Суд выяснил, что Долина перевела аферистам 103 990 880 рублей. Большая часть от этой суммы была направлена злоумышленникам через мобильное приложение, а другая часть денег передана неизвестным в форме наличных средств.

Артистка продала квартиру и перевела деньги мошенникам в августе 2024 года. В итоге суд приговорил фигурантов к разным срокам лишения свободы, а также постановил выплатить штрафы.

Также Долина оспорила в суде сделку о продаже квартиры, сохранив свое право собственности. Позже в Верховный суд России поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по данному делу.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что певица не имела истинного намерения на отчуждение квартиры, так как думала, что действует в рамках операции по поимке опасных преступников. Также Долина была убеждена в фиктивности сделки, так как думала, что сотрудничает с правоохранительными органами.

