09 декабря, 12:07

Происшествия

Долина при продаже квартиры считала, что участвует в спецоперации

Фото: legion-media.com/ТАСС/Артем Геодакян

Певица Лариса Долина в момент продажи квартиры была уверена, что действует в рамках спецоперации по поимке опасных преступников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.

"У Долиной при совершении указанных сделок истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры не было, она действовала под влиянием посторонних лиц", – говорится в документах.

Отмечается, что певица была убеждена в фиктивности сделки, так как думала, что сотрудничает с правоохранительными органами.

Артистка стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Попав под влияние злоумышленников, она продала квартиру и перевела вырученные средства и другие деньги на некий "безопасный счет".

Расследование дела, возбужденного по статье о мошенничестве, было завершено в июле 2025-го. Суд приговорил фигурантов Андрея Основу к 4 годам тюрьмы, а Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову – к 7 годам лишения свободы. Последняя также должна выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а остальные фигуранты – по 900 тысяч рублей.

Кроме того, Долина смогла оспорить в суде сделку о продаже квартиры, сохранив право собственности на имущество.

Позже в Верховный суд России поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к покупательнице недвижимости Полине Лурье. Инстанция уже истребовала материалы дела об оспаривании сделки с квартирой певицы.

При этом адвокат Лурье Светлана Свириденко ранее указывала, что та не сомневалась во вменяемости артистки в момент покупки недвижимости. По ее словам, Долина ведет педагогическую деятельность и должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.

Мошенники в разговоре с Долиной сначала представились ее коллегой

