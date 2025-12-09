Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 06:58

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

ТАСС: в ходе дела о продаже квартиры Долина прошла психиатрическую экспертизу

В ходе дела о продаже квартиры Долина прошла психиатрическую экспертизу – СМИ

Фото: ТАСС/Абзац/Анастасия Романова

Певица Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в рамках расследования дела о продаже ее квартиры по указке мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Как следует из документа, исследование выполняла комиссия экспертов Психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева. Выводы этой экспертизы в рамках уголовного дела не были оспорены. Однако конкретные выводы специалистов о состоянии Долиной в представленных документах не раскрываются.

Кроме того, противоположная сторона по гражданскому делу – покупательница квартиры Полина Лурье – не заявляла ходатайств о проведении повторного исследования.

В августе 2024 года Долина стала жертвой мошенников. Под влиянием злоумышленников она продала свою квартиру и перечислила вырученные средства, а также другие деньги, на так называемый "безопасный счет".

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве, завершилось в июле 2025 года. Суд приговорил злоумышленников Андрея Основу к 4 годам лишения свободы, Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову – к 7 годам тюрьмы. Кроме того, Цырульникова обязана выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а остальные осужденные – по 900 тысяч рублей каждый.

Параллельно с этим Долиной удалось через суд оспорить сделку по продаже квартиры. Суд признал ее недействительной, в результате чего право собственности на жилье сохранилось за певицей. Покупательница, Лурье, в итоге осталась и без недвижимости, и без уплаченных денег.

Позже в Верховный суд Российской Федерации поступила жалоба на решения судов нижестоящих инстанций по этому гражданскому иску Долиной к Лурье. На данный момент Верховный суд уже запросил материалы дела об оспаривании сделки с квартирой певицы.

Покупательница квартиры Долиной отказалась от мирового соглашения

Читайте также


судыпроисшествияшоу-бизнес

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика