ТАСС: в ходе дела о продаже квартиры Долина прошла психиатрическую экспертизу

Фото: ТАСС/Абзац/Анастасия Романова

Певица Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в рамках расследования дела о продаже ее квартиры по указке мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Как следует из документа, исследование выполняла комиссия экспертов Психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева. Выводы этой экспертизы в рамках уголовного дела не были оспорены. Однако конкретные выводы специалистов о состоянии Долиной в представленных документах не раскрываются.

Кроме того, противоположная сторона по гражданскому делу – покупательница квартиры Полина Лурье – не заявляла ходатайств о проведении повторного исследования.

В августе 2024 года Долина стала жертвой мошенников. Под влиянием злоумышленников она продала свою квартиру и перечислила вырученные средства, а также другие деньги, на так называемый "безопасный счет".

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве, завершилось в июле 2025 года. Суд приговорил злоумышленников Андрея Основу к 4 годам лишения свободы, Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову – к 7 годам тюрьмы. Кроме того, Цырульникова обязана выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а остальные осужденные – по 900 тысяч рублей каждый.

Параллельно с этим Долиной удалось через суд оспорить сделку по продаже квартиры. Суд признал ее недействительной, в результате чего право собственности на жилье сохранилось за певицей. Покупательница, Лурье, в итоге осталась и без недвижимости, и без уплаченных денег.

Позже в Верховный суд Российской Федерации поступила жалоба на решения судов нижестоящих инстанций по этому гражданскому иску Долиной к Лурье. На данный момент Верховный суд уже запросил материалы дела об оспаривании сделки с квартирой певицы.