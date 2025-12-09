Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 03:41

Происшествия

Защита одного из фигурантов дела об афере с квартирой Долиной обжаловала приговор

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Защита Андрея Основы, осужденного по делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, заявила о подаче апелляционной жалобы на приговор. Об этом в интервью РИА Новости сообщил его адвокат Асим Алыев.

По мнению защиты, предъявленное Основе обвинение не соответствует фактическим обстоятельствам произошедшего. Адвокат намерен добиваться отмены вынесенного приговора и направления уголовного дела прокурору для устранения нарушений. В своей позиции он указывает на неправильное, по его мнению, применение норм уголовного закона.

Кроме того, ранее Алыев заявил агентству, что, по предположению защиты, организаторы аферы с недвижимостью Долиной могут находиться на территории Украины.

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Попав под влияние злоумышленников, исполнительница продала квартиру и перевела вырученные средства и другие деньги на некий "безопасный счет".

Расследование дела, возбужденного по статье о мошенничестве, было завершено в июле 2025 года. Суд приговорил Основу к 4 годам тюрьмы, а Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову – к 7 годам лишения свободы. Последняя также должна выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а остальные фигуранты – по 900 тысяч рублей.

Кроме того, Долина смогла оспорить в суде сделку о продаже квартиры. В результате право собственности на имущество было сохранено за певицей, а Лурье осталась без недвижимости и денег.

Позже в Верховный суд России поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье. Инстанция уже истребовала материалы дела об оспаривании сделки с квартирой певицы.

В Госдуме призвали Верховный суд принять новое постановление по делу о квартире Долиной

Читайте также


судыпроисшествияшоу-бизнес

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика