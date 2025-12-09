Защита одного из фигурантов дела об афере с квартирой Долиной обжаловала приговор

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Защита Андрея Основы, осужденного по делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, заявила о подаче апелляционной жалобы на приговор. Об этом в интервью РИА Новости сообщил его адвокат Асим Алыев.

По мнению защиты, предъявленное Основе обвинение не соответствует фактическим обстоятельствам произошедшего. Адвокат намерен добиваться отмены вынесенного приговора и направления уголовного дела прокурору для устранения нарушений. В своей позиции он указывает на неправильное, по его мнению, применение норм уголовного закона.

Кроме того, ранее Алыев заявил агентству, что, по предположению защиты, организаторы аферы с недвижимостью Долиной могут находиться на территории Украины.

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Попав под влияние злоумышленников, исполнительница продала квартиру и перевела вырученные средства и другие деньги на некий "безопасный счет".

Расследование дела, возбужденного по статье о мошенничестве, было завершено в июле 2025 года. Суд приговорил Основу к 4 годам тюрьмы, а Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову – к 7 годам лишения свободы. Последняя также должна выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а остальные фигуранты – по 900 тысяч рублей.

Кроме того, Долина смогла оспорить в суде сделку о продаже квартиры. В результате право собственности на имущество было сохранено за певицей, а Лурье осталась без недвижимости и денег.

Позже в Верховный суд России поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье. Инстанция уже истребовала материалы дела об оспаривании сделки с квартирой певицы.