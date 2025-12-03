Верховный суд истребовал материалы по расторжению сделки с квартирой Долиной

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Верховный суд России истребовал материалы дела об оспаривании сделки с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката покупательницы жилища Полины Лурье.

По словам юриста, это может означать, что ВС усмотрел нарушение в решениях нижестоящих инстанций. Предполагается, что судья детально изучит истребованное дело перед вынесением на рассмотрение судебной коллегии Верховного суды. В итоге это может привести к пересмотру дела, считает адвокат.



Долина стала жертвой мошенников и продала квартиру в 2024 году. Суд встал на ее сторону и оставил за ней право собственности на жилище. Покупательница же осталась без жилья и без денег. Это решение подтвердил Второй кассационный суд.

Позже Верховный суд зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих судов. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов призвал принять новое постановление по делу Долиной.

