02 декабря, 11:58

Политика
Депутат Милонов: в России нужно провести амнистию для пожилых людей, обманутых мошенниками

"Амнистию" имени Долиной предложили провести в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

После истории с квартирой певицы Ларисы Долиной и ее последствий для рынка недвижимости нужно провести амнистию для пожилых людей, ставших жертвами мошенников. Такое предложение высказал зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с Life.ru.

Он добавил, что речь идет не только о продаже квартир, но и о более сложных ситуациях – поджогах машин и полицейских отделений. Милонов выразил надежду, что после окончания СВО руководство страны проявит милосердие к таким людям, так как пенсионеров просто вводят в заблуждение. Он пояснил, что люди преклонного возраста могут не осознавать, что стали жертвами мошенников.

Что касается "эффекта Долиной", Милонов призвал совершать тщательную проверку подобных случаев. По словам депутата, такую схему с продажей квартиры могут пытаться провернуть внуки и дети пенсионеров.

Милонов отметил, что многих россиян напугала ситуация, в которой оказалась покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье, ведь она не действовала под влиянием мошенников, однако осталась и без денег, и без жилья. Теперь они боятся решать жилищный вопрос.

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года, продав под влиянием аферистов квартиру. Певица смогла оспорить сделку в судебном порядке и сохранить право собственности на квартиру.

Расследование уголовного дела завершили в июле 2025-го. В ноябре суд приговорил фигуранта Андрея Основа к 4 годам тюремного заключения, Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову – к 7. Последняя также должна будет выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а остальные фигуранты – по 900 тысяч рублей.

При этом в Госдуме призвали Верховный суд России принять новое постановление по делу певицы. Депутат Сергей Гаврилов подчеркнул, что пересмотр дела может задать другой вектор для дальнейшей практики по спорам о жилье. Он также посоветовал покупателям выстраивать собственную систему подстраховок.

Певицу Ларису Долину пригласили принять участие в круглом столе в Госдуме

