Защита просила оправдать фигурантов дела об афере с квартирой Долиной

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Защита обвиняемых в мошенничестве против певицы Ларисы Долиной просила суд оправдать их. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвокатов.

В частности, адвокат Андрея Основа попросил суд оправдать мужчину. В свою очередь, защитник Артура Каменецкого настаивал на условном сроке. Как считают собеседники агентства, запрошенное обвинением наказание является чрезмерным.

По информации ТАСС, Балашихинский суд Подмосковья огласит приговор по делу 28 ноября.

"Судья ушел в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 28 ноября 09:30", – сообщили в правоохранительных органах.

Ранее прокурор потребовал сроки от 6 до 9,5 года обвиняемым в мошенничестве. Обвинитель призвал признать виновными участников организованной группы мошенников, в которую вошли Каменецкий, Основ, а также Дмитрий Леонтьев и Надежда Цырульникова.

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Ее ввели в заблуждение о якобы угрозе недвижимости и заставили продать квартиру, после чего перевести вырученные средства и другие деньги на "безопасный счет".

Артистка оспорила сделку в судебном порядке. В результате недвижимость была ей возвращена.

В июле 2025 года по завершенному уголовному делу к ответственности привлечены Каменецкий, Леонтьев, Основ и Цырульникова. Установленный ущерб превысил 317,6 миллиона рублей. В ноябре было возбуждено еще одно уголовное дело – по факту угрозы убийством Долиной.