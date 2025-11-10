Уголовное дело возбуждено по факту угрозы убийством Ларисе Долиной

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Уголовное дело возбуждено по факту угрозы убийством народной артистке России Ларисе Долиной и ее представителю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ксению Апарину.

Балашихинский городской суд Подмосковья 10 ноября начал слушать дело о мошенничестве на 317 миллионов рублей с квартирой певицы. При этом сама артистка на заседание не явилась. По словам ее адвоката, неизвестные угрожали Долиной убийством из-за аферы.

"В сентябре 2024 года в отношении Долиной и мне поступали угрозы убийством, возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время приостановлено. Обещали убить или взорвать машину, если мы не заберем заявление из полиции по делу о хищении", – отметила она.

Адвокат уточнила, что угрожавшие пока не установлены.

На скамье подсудимых присутствуют работница одной из столичных библиотек Анжела Цырульникова, уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа, который утверждает, что стал жертвой обмана.

Карта последнего являлась одной из тех, куда Долина переводила средства. Основа уверяет, что ничего не знал о мошенничестве, денег не получал, а карту оформил по просьбе знакомого.

Долина стала жертвой мошенников в августе прошлого года. Злоумышленники убедили ее в том, что квартирой якобы заинтересовались аферисты. Певица продала свое имущество и перевела деньги на "безопасный счет", позже выслав и другие средства.

Спустя время певица подала в суд на покупательницу своей квартиры Полину Лурье, артистке вернули недвижимость.

В июле этого года было завершено расследование дела о мошенничестве. К уголовной ответственности привлекли Каменецкого, Леонтьева, Основа и Цырульникову. Сумма ущерба превысила 317,6 миллиона рублей.

Кроме того, стало известно, что один из 10 дропперов, который обналичил 15 миллионов рублей во время совершения мошенничества, скончался. Производство по гражданскому делу в части предъявленных требований было прекращено.

