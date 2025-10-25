ТАСС: умер дроппер, который обналичил 15 миллионов рублей Ларисы Долиной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Скончался один из 10 дропперов, который обналичил 15 миллионов рублей во время совершения мошенничества с квартирой певицы Ларисы Долиной. Это следует из документов, которые есть в распоряжении ТАСС.

В связи со смертью Александра Келдыбаева производство по гражданскому делу в части предъявленных в отношении мужчины требований прекращено.

По предварительным данным, именно на имя Келдыбаева был открыт счет, куда поступали деньги от мошеннической схемы. В частности, 21 июня 2024 года мужчина получил 5 миллионов рублей от Долиной, а 27 июня 2024 года – 10 миллионов рублей.

Долина стала жертвой мошенников в августе прошлого года. Злоумышленники убедили артистку в том, что ее квартирой якобы заинтересовались злоумышленники. В результате Долина продала свое имущество, а все деньги перевела на "безопасный счет", позже выслав и другие средства.

Спустя время певица подала в суд на покупательницу ее жилья Полину Лурье. В результате артистке вернули недвижимость.

В июле 2025 года было завершено расследование дела о мошенничестве. К уголовной ответственности были привлечены Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основ и Надежда Цырульникова. Общий ущерб достиг свыше чем 317,6 миллиона рублей.

