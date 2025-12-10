Форма поиска по сайту

10 декабря, 18:57

Общество

В России впервые оштрафовали гражданина за поиск экстремистских материалов

Фото: телеграм-канал "Суды Свердловской области"

Мировой суд свердловского Каменска-Уральского оштрафовал на 3 тысячи рублей местного жителя, студента медучреждения Сергея Глухих, за поиск экстремистских материалов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Уточняется, что это первый подобный случай в России – решение по статье 13.53 КоАП ("Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним"). В кодекс она была включена летом.

Как пояснил представитель студента, утром 24 сентября молодой человек ехал на работу в автобусе, просматривая в это время интернет, а спустя десять минут на месте назначения его уже ожидали оперативники, которые доставили его в отдел полиции.

При этом уголовное дело было возвращено для устранения недостатков. В определении суда было указано, что в протоколе отсутствовали сведения о способе получения информации и о том, что материалы были признаны экстремистскими – в документе были приведены лишь названия организаций, внесенных в соответствующий перечень.

В исправленной версии протокола было указано, что обвиняемый с помощью браузера Safari осуществлял поиск материалов, заведомо отнесенных к экстремистским, "а именно экстремистского материала – графического изображения шеврона батальона "Азов" (признан в России террористической организацией и запрещен).

Как РИА Новости уточнили в оперативных службах, студент несколько раз делал запросы в интернете о "Русском добровольческом корпусе" (признан в России террористической организацией и запрещен) и "Азове", кроме того, он "состоял в пабликах неонацистской тематики".

По словам представителя обвиняемого, его подзащитный наткнулся на запрещенные статьи в интернете случайно.

Ранее Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности для иностранных агентов. До этого таких граждан могли привлечь к уголовной ответственности только после двукратного привлечения к административной, а теперь их смогут более серьезно наказывать уже после первого нарушения.

