09 декабря, 10:35

Политика

В России усилят контроль за операциями лиц из списков террористов и экстремистов

Фото: depositphotos/kegfire

В России ужесточат контроль за операциями физических лиц, имущество которых заморожено из-за внесения в перечень террористов и экстремистов. Соответствующие изменения внесут в законопроект "О противодействии отмыванию доходов", заявил замначальника юридического управления Росфинмониторинга Владимир Грачев.

"Рассматриваемый федеральный закон направлен на совершенствование замораживания имущества в рамках национальной антиотмывочной системы, применительно к тем изменениям, которые вносятся в федеральный закон предлагается ввести дополнительные механизмы контроля", – цитирует его ТАСС.

Также поправки предполагают приостановку разрешенных выплат в отношении объявленных в розыск граждан.

Ранее Госдума приняла одновременно во втором и третьем чтениях закон, согласно которому будет ужесточен контроль за финансовыми операциями физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Сейчас такие граждане могут совершать финансовые операции для обеспечения своей жизнедеятельности и проживающих с ними членов семьи.

Новый закон предусматривает, что правительство сможет определить виды других доходов, которые граждане из соответствующего списка смогут также тратить на обеспечение жизнедеятельности. При этом такие финансовые операции им необходимо сначала согласовать с Росфинмониторингом.

