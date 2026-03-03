FT: убийство Хаменеи стало возможным благодаря взломанным дорожным камерам

Фото: ТАСС/Zuma

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи стало возможным благодаря собранным израильской разведкой данным. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Утверждается, что Израиль взломал дорожные камеры в Тегеране. Изображения с них шифровались и передавались на серверы в Тель-Авиве и на юге Израиля.

Один из собеседников издания отметил, что угол обзора одной из камер позволил увидеть место парковки автомобилей возле резиденции Хаменеи на улице Пастер. Это помогло понять работу охраняемого комплекса.

Кроме того, из строя были выведены отдельные компоненты примерно дюжины вышек мобильной связи вблизи резиденции. Из-за этого служба охраны Хаменеи не могла получать возможные предупреждения.

Сотрудник израильской разведки заявил, что задолго до начала ударов они "знали Тегеран так же хорошо, как Иерусалим".

Хаменеи погиб в результате удара по Ирану, который был нанесен в рамках израильско-американской военной операции. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан пообещал, что убийство верховного лидера не останется безнаказанным. В ночь на 3 марта тысячи людей по всему Ирану вышли на улицы, чтобы оплакать его смерть.

Владимир Путин выразил Пезешкиану соболезнования в связи со смертью Хаменеи. По его мнению, преступление было совершено с пренебрежением к человеческим ценностям и международному праву.

Позже СМИ сообщили о смерти супруги Хаменеи Мансуре Ходжасте Багерзаде. Как указали журналисты, она находилась в коме после ранений, полученных при атаках на республику.