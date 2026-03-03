Форма поиска по сайту

03 марта, 12:45

Наука

Самый древний вирус простуды обнаружен в останках возрастом 250 лет

Фото: depositphotos/lightsource

Международная группа ученых нашла самый древний подтвержденный РНК-вирус человека. Специалисты реконструировали геном риновируса из легочной ткани женщины, умершей в Лондоне порядка 250 лет назад, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследования, представленные на сайте препринтов по биологии bioRxiv.

Образцы останков, на которых проводились исследования, хранились в Хантерианском музее в Лондоне и принадлежали женщине XVIII века и еще одному человеку, умершему предположительно в XIX веке. Они оба страдали тяжелыми респираторными заболеваниями. Ткани их органов были законсервированы в спирте.

Извлечение вирусной РНК оказалось сложным – молекулы были сильно фрагментированы, их длина составляла 20–30 нуклеотидов, когда в живых клетках она превышает 1 тысячу.

Анализ показал, что обнаруженный вирус относится к типу A риновируса человека и близок к современному генотипу A19. Это указывает на динамичную смену генотипов вируса на протяжении столетий, считают авторы исследования.

Вместе с тем в тканях женщины нашли бактерии Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis и Haemophilus influenzae. Как подчеркивают эксперты, сочетание вируса и бактерий могло привести к поражению дыхательных путей и тяжелому течению болезни – известному сценарию для нынешних врачей.

Исследование доказывает, что даже старые образцы останков, законсервированные без формалина, могут содержать пригодную для анализа РНК. Ученые считают, что это открывает путь к изучению эволюции вирусов, а также к пониманию того, как они менялись на протяжении человеческой истории.

Ранее эволюционный биолог Петр Лидский заявил, что белки круглого червя Acanthocheilonema viteae потенциально могут увеличить продолжительность жизни человека. По его словам, паразит способен подавлять вредные для пожилых людей воспалительные реакции.

