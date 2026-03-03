Самый древний вирус простуды обнаружен в останках возрастом 250 лет

Фото: depositphotos/lightsource

Международная группа ученых нашла самый древний подтвержденный РНК-вирус человека. Специалисты реконструировали геном риновируса из легочной ткани женщины, умершей в Лондоне порядка 250 лет назад, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследования, представленные на сайте препринтов по биологии bioRxiv.

Образцы останков, на которых проводились исследования, хранились в Хантерианском музее в Лондоне и принадлежали женщине XVIII века и еще одному человеку, умершему предположительно в XIX веке. Они оба страдали тяжелыми респираторными заболеваниями. Ткани их органов были законсервированы в спирте.

Извлечение вирусной РНК оказалось сложным – молекулы были сильно фрагментированы, их длина составляла 20–30 нуклеотидов, когда в живых клетках она превышает 1 тысячу.

Анализ показал, что обнаруженный вирус относится к типу A риновируса человека и близок к современному генотипу A19. Это указывает на динамичную смену генотипов вируса на протяжении столетий, считают авторы исследования.

Вместе с тем в тканях женщины нашли бактерии Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis и Haemophilus influenzae. Как подчеркивают эксперты, сочетание вируса и бактерий могло привести к поражению дыхательных путей и тяжелому течению болезни – известному сценарию для нынешних врачей.

Исследование доказывает, что даже старые образцы останков, законсервированные без формалина, могут содержать пригодную для анализа РНК. Ученые считают, что это открывает путь к изучению эволюции вирусов, а также к пониманию того, как они менялись на протяжении человеческой истории.

