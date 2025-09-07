Ученые обнаружили неизвестный вирус у летучих лисиц в Австралии

Фото: 123RF/kampwit

Ученые нашли новый патоген у летучих лисиц в Австралии. Он получил название Солт-Галли, сообщила газета The Telegraph.

По ее данным, признаков распространения вируса на человека пока не было зафиксировано. Однако вирус является родственным для вирусов Нипах и Хендра, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "приоритетными патогенами".

По словам исследователей из Национального научного агентства Австралии, в настоящее время нельзя предсказать, приведет ли Солт-Галли к вспышкам заболевания у человека в будущем. При этом они заверили, что пока причин для беспокойства нет.

"Вирус Солт-Галли – еще один пример того, что летучие мыши являются резервуаром множества неизвестных вирусов", – указал профессор Линьфа Ван.

Ранее россиян предупредили, что вакцинация против гриппа не предоставляет защиты от нового варианта коронавируса "Стратус". В прививках содержатся штаммы, актуальные для текущего эпидсезона, которые формируют иммунитет именно против них.

Однако массовая вакцинация от гриппа важна, так как снижает число тяжелых случаев, нагрузку на систему здравоохранения и риск одновременного заражения гриппом и коронавирусом, обратили внимание в Роспотребнадзоре.

