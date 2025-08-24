Роспотребнадзор: прививка от гриппа не защищает от коронавируса "Стратус"

Фото: 123RF/solanofg

Вакцинация против гриппа не предоставляет защиты от нового варианта коронавируса "Стратус". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора.

Как пояснили в ведомстве, в прививках содержатся штаммы, актуальные для текущего эпидсезона, которые формируют иммунитет именно против них.

"Коронавирусы относятся к другой группе вирусов и имеют иную структуру, поэтому иммунитет, выработанный после прививки от гриппа, не дает специфической защиты от заражения коронавирусом или от его вариантов, в том числе "Стратуса", — говорится в сообщении.

Тем не менее в ведомстве подчеркнули, что массовая вакцинация от гриппа остается важной и эффективной мерой, поскольку помогает снизить число тяжелых случаев. Кроме того, прививки уменьшают нагрузку на систему здравоохранения и снижают риск одновременного заражения гриппом и коронавирусом.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре напомнили о мерах защиты в период подъема заболеваемости. В частности, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с мылом, избегать контактов с больными людьми и проветривать помещения.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о росте числа заражений новым вариантом коронавируса. Динамика распространения вируса демонстрирует ежедневный рост.

Глава ведомства Анна Попова подчеркнула, что хотя "Стратус" и отличается повышенной заразностью, он не вызывает каких-либо принципиально новых клинических проявлений заболевания. Она призвала граждан не пренебрегать мерами профилактики и внимательно относиться к своему здоровью.