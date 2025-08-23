Роспотребнадзор предупредил о росте числа заражений новым вариантом коронавируса "Стратус"

Фото: depositphotos/franckito

В России отмечается увеличение числа случаев заражения новым штаммом коронавируса "Стратус". Об этом в интервью ТАСС сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее информации, динамика распространения вируса демонстрирует ежедневный рост, и на данный момент в стране зарегистрировано уже 384 случая заражения. Эксперты ожидают, что эта цифра будет только увеличиваться.

При этом Попова подчеркнула, что, хотя "Стратус" отличается повышенной заразностью, он не вызывает каких-либо принципиально новых клинических проявлений заболевания.

На фоне распространения болезни руководитель Роспотребнадзора призвала граждан не пренебрегать мерами профилактики и внимательно относиться к своему здоровью.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-инфекционист одной из медицинских компаний Андрей Поздняков сообщил, что новая волна заболеваемости COVID-19 может начаться в конце осени 2025-го – начале зимы 2026 года. Он отметил, что несмотря на то, что у инфекции нет выраженной сезонности, последний из зафиксированных в России штаммов коронавируса обусловил подъем заболеваемости.