Глава Роспотребнадзора Попова поручила взять на контроль подготовку к сезону гриппа и ОРВИ

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила взять на особый контроль ситуацию с острыми кишечными инфекциями, а также подготовку к сезону распространения гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе совещания Попова также указала на важность строгого контроля за работой детских оздоровительных учреждений из-за сезонного увеличения заболеваемости энтеровирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса "Стратус" (вариант XFG) начал распространяться в России. Первый случай заболевания на территории РФ был обнаружен 24 апреля.

При этом большая часть выявленных случаев приходится на Москву – 54%. Новый штамм характеризуется высокой заразностью, осиплостью или сиплостью голоса. Симптомы этого варианта ковида в основном легкие и похожи на другие варианты "Омикрона".