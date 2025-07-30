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30 июля, 15:08

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Глава Роспотребнадзора Попова поручила взять на контроль подготовку к сезону гриппа и ОРВИ

В РФ поручили проконтролировать подготовку к сезону гриппа и ОРВИ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила взять на особый контроль ситуацию с острыми кишечными инфекциями, а также подготовку к сезону распространения гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе совещания Попова также указала на важность строгого контроля за работой детских оздоровительных учреждений из-за сезонного увеличения заболеваемости энтеровирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса "Стратус" (вариант XFG) начал распространяться в России. Первый случай заболевания на территории РФ был обнаружен 24 апреля.

При этом большая часть выявленных случаев приходится на Москву – 54%. Новый штамм характеризуется высокой заразностью, осиплостью или сиплостью голоса. Симптомы этого варианта ковида в основном легкие и похожи на другие варианты "Омикрона".

В России выявили новые штаммы коронавируса

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