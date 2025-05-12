Роспотребнадзор: пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила в РФ ожидается в августе

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В России в 2025 году пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) ожидается в августе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что интенсивные проявления эпидемического процесса ЛЗН на территории страны ожидаются в июне – сентябре. Наибольший эпидемиологический риск ожидается главным образом в Южном федеральном округе (ЮФО), Центральном федеральном округе (ЦФО) и Приволжском федеральном округе (ПФО).

Как напомнили специалисты Роспотребнадзора, специфической профилактики и лечения заболевания не существует. Основные меры направлены на защиту от укусов комаров и борьбу с местами их размножения, в том числе стоячей водой, свалками и подтопленными подвалами.

Горожанам рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую одежду, а также устанавливать сетки на окна и избегать пребывания на улице в темное время суток. В случае поездок в регионы с высоким риском ЛЗН необходимо соблюдать меры защиты и при появлении симптомов обращаться за медицинской помощью.

Ранее в Роспотребнадзоре исключили угрозу распространения сибирской язвы в России. В ведомстве отметили, что мониторят ситуацию с заболеванием в Таиланде, где были зарегистрированы два случая сибирской язвы. Один человек умер. Под медицинским наблюдением также находятся лица, которые принимали участие в убое больного животного, и люди, употреблявшие мясо.