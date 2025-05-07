В Москве снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

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Снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ среди всех групп населения наблюдается в Москве, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора столицы.

Уточняется, что по итогам 18-й недели в городе ситуация по гриппу и ОРВИ стабильная и соответствует эпидемическому сезону. Также специалисты отмечают снижение уровня заболевших ОРВИ и гриппом всех возрастных категорий. Также не наблюдается повышение эпидемического порога.

В ведомстве сообщили, что грипп потерял лидирующее место среди респираторных вирусов, а среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы. Там напомнили о необходимости профилактических мер и своевременного обращения к врачу.

Ранее Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы в РФ. В Таиланде зарегистрированы два случая сибирской язвы. Один человек умер. Под медицинским наблюдением также находятся лица, которые принимали участие в убое больного животного и люди, употреблявшие мясо.