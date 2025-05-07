07 мая, 12:33Общество
В Москве снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом
Фото: depositphotos/imagepointfr
Снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ среди всех групп населения наблюдается в Москве, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора столицы.
Уточняется, что по итогам 18-й недели в городе ситуация по гриппу и ОРВИ стабильная и соответствует эпидемическому сезону. Также специалисты отмечают снижение уровня заболевших ОРВИ и гриппом всех возрастных категорий. Также не наблюдается повышение эпидемического порога.
В ведомстве сообщили, что грипп потерял лидирующее место среди респираторных вирусов, а среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы. Там напомнили о необходимости профилактических мер и своевременного обращения к врачу.
Ранее Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы в РФ. В Таиланде зарегистрированы два случая сибирской язвы. Один человек умер. Под медицинским наблюдением также находятся лица, которые принимали участие в убое больного животного и люди, употреблявшие мясо.