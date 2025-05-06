Independent: смертоносный грибок может распространиться в Европе

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Плесневелый грибок Aspergillus может заразить миллионы людей в год из-за потепления. Об этом пишет Independent, ссылаясь на исследование, проведенное сотрудниками Манчестерского университета.

Ученые подсчитали, что из-за потепления к 2100 году Aspergillus fumigatus может занять еще 77% дополнительных территорий, из-за чего потенциально заразиться им смогут порядка 9 миллионов человек в Европе.

Грибок используется в промышленности и при создании соевого соуса, а также саке. По мнению специалиста Нормана ван Рейна из Манчестерского университета, грибковые инфекции способны стать причиной миллионов смертей по всему миру ежегодно.

Aspergillus вызывает аспергиллез, что приводит к проблемам с легкими и дыханием, при этом споры грибка могут распространяться и на другие органы. Вдыхание спор может и не привести к болезни, но представляет опасность тем, кто страдает от астмы, муковисцидоза или ослабленного иммунитета.

Такой вид грибка быстро разрастается в компосте при высоких температурах, объяснили специалисты. Другой вид грибка – Aspergillus flavus растет на сельскохозяйственных культурах. К 2100 году он может распространиться еще на 16% территорий на севере Китая, в России, Скандинавии и на Аляске.

Ранее американские ученые выявили несколько очагов смертельно опасного хантавируса, распространяемого грызунами. Всего специалисты зафиксировали шесть новых видов грызунов, которые могут распространять данный вирус.

Заболевание выявлено в штатах Виргиния, Колорадо и Техас. Первые признаки болезни появляются через 21 день после инфицирования и напоминают грипп. Ожидается, что глобальные изменения повлияют на динамику популяций грызунов, предупреждали ученые.

