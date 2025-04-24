ВОЗ зафиксировала рост вспышек смертельно опасных заболеваний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На фоне сокращения программ вакцинации населения Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рост вспышек смертельно опасных болезней, включая корь, менингит и желтую лихорадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ВОЗ, ЮНИСЕФ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации.

При этом из-за недостаточных усилий по иммунизации населения в ВОЗ также не исключили вспышки практически исчезнувших болезней вроде дифтерии. В организации призвали мировое сообщество инвестировать в программы по иммунизации для того, чтобы не допустить отката в снижении детской смертности, которое было достигнуто за последние 50 лет.

Главы ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что за это время вакцины могли бы спасти более 150 миллионов жизней. Особую озабоченность вызывают у организации вспышки кори по всему миру.

"С 2021 года число случаев заболевания растет из года в год, что отражает сокращение охвата иммунизацией, которое произошло во время и после пандемии коронавируса во многих сообществах", – говорится в документе.

По оценкам экспертов, в 2023 году количество случаев заболевания корью достигло отметки в 10,3 миллиона, что на 20% больше, чем в 2022 году. В организациях отметили, что в 2024 и 2025 годах тенденция к росту заболеваемости опасными болезнями сохранится по всему миру.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о вспышке желтой лихорадки в Колумбии. В ведомстве рассказали, что с начала 2024 года было подтверждено 74 случая заражения желтой лихорадкой, из них 34 – с летальным исходом. В связи с этим правительство Колумбии объявило чрезвычайное положение.

При этом данная инфекция распространяется среди определенных видов комаров и приматов. В марте Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) требовала усилить вакцинацию от желтой лихорадки в тех местах, где наблюдается повышенная эндемичность.