Режим ЧС объявлен в Колумбии из-за вспышки желтой лихорадки

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Правительство Колумбии объявило режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения из-за вспышки желтой лихорадки. Из-за инфекции погибли более 30 человек, заявил глава Минздрава страны Гильермо Альфонсо Харамильо в эфире телеканала Senal Colombia.

Как он отметил, в Колумбии выявили 74 случая заражения, 34 из которых с летальным исходом.

"Речь уже не идет о 388 муниципалитетах, которые раньше считались зоной риска. Болезнь уже вышла за пределы Амазонии, департамента Чоко и региона Кататумбо, и появилась в центре страны, превратившись в явную угрозы для страны и всего общества", – подчеркнул министр.

Глава ведомства также призвал население пройти вакцинацию и принять меры по предотвращению распространения комаров, которые переносят инфекцию.

Ранее власти Франции ввели "Белый план" действий из-за быстрого распространения вируса чикунгунья на острове Реюньоне. Это экстренная мера для сдерживания эпидемии. "Белый план" подразумевает перепрограммирование плановых операций, вызов всего медицинского персонала из отпусков и формирование новой логистики.

По сообщениям местных СМИ, такое решение было принято на фоне значительного увеличения активности служб неотложной помощи в ключевых городах острова – Сен-Дени и Сен-Пьер.

