Власти Франции вводят экстренный план действий из-за распространения вируса чикунгуньи

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Власти Франции вводят "Белый план" действий из-за быстрого распространения вируса чикунгунья на острове Реюньоне. Это экстренная мера для сдерживания эпидемии, сообщает французский телеканал Reunion 1.

Срочный план действий из-за вируса чикунгунья на Реюньоне, территории Франции в Индийском океане, был введен 4 апреля властями Франции. Всего за одну неделю на острове было выявлено 6 тысяч новых случаев заболевания. С августа 2024 года на Реюньоне насчитывается уже свыше 20 тысяч заболевших.

"Белый план" подразумевает перепрограммирование плановых операций, вызов всего медицинского персонала из отпусков и формирование новой логистики.

По сообщениям местных СМИ, такое решение было принято на фоне значительного увеличения активности служб неотложной помощи на в ключевых городах острова – Сен-Дени и Сен-Пьер. В последний раз "Белый план" запускался на Реюньоне в январе 2022 года из-за коронавируса.

Вспышка вируса чикунгунья уже была на острове Реюньоне в 2005-2006 годах. Тогда болезнь затронула 260 тысяч человек, 200 из них – погибли.

Вирус Чикунгунья – это болезнь, которая передается людям от инфицированных комаров. Для нее характерна внезапное повышение температуры тела до 40 градусов и боль в суставах.

Ранее Всемирная организация здравоохранения отвергла появление в России новой инфекции, вызывающей кашель с кровью. Об этом заявил глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев.

