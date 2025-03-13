В ВОЗ заявили о завершении вспышки лихорадки Марбург в Танзании

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Танзания объявила о завершении вспышки лихорадки Марбург. Об этом сообщает региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран Африки.

"Хотя вспышка объявлена завершенной, мы сохраняем бдительность", – сказал представитель организации в Танзании Чарльз Сагоэ-Мозес.

Болезнь продолжалась с 20 января 2025 года. За это время в Танзании было зафиксировано два подтвержденных и восемь предполагаемых случаев, которые завершились летальным исходом. В течение 42 дней со времени смерти последнего из заболевших не было зарегистрировано ни одного нового случая.

Отмечается, что ВОЗ "тесно сотрудничала с органами здравоохранения Танзании" в целях быстрого принятия таких мер, как эпидемиологический надзор. Организация обучила более тысячи работников здравоохранения и предоставила более пяти тонн различных медицинских материалов.

Ранее правительство Руанды объявило о завершении вспышки вируса Марбург в стране. С середины сентября 2024 года было зарегистрировано 66 случаев заболевания, из которых 15 завершились летальным исходом.

В начале октября прошлого года ВОЗ предупреждала о риске глобальной эпидемии вируса Марбург после того, как министерство здравоохранения Руанды подтвердило первую в стране вспышку заболевания. Среди подтвержденных случаев свыше 70% приходилось на медработников из двух учреждений здравоохранения в Кигали.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила возможность распространения лихорадки Марбург в России. По ее словам, любая инфекция может быть завезена на территорию страны, однако российские специалисты делают все, чтобы этого не произошло.