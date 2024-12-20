Правительство Руанды объявило о завершении в стране вспышки лихорадки Марбург

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Правительство Руанды объявило о завершении вспышки вируса Марбург в стране. Об этом сообщила пресс-служба местного Минздрава, передает РИА Новости.

По данным ведомства, за последние 42 дня в Руанде не зафиксировано новых случаев заражения. При этом, как сообщает министерство, с середины сентября 2024 года, когда произошла вспышка данного заболевания в стране, было зарегистрировано 66 случаев заболевания, из которых 15 завершились летальным исходом.

В начале октября ВОЗ предупредила о риске глобальной эпидемии вируса Марбург после того, как министерство здравоохранения Руанды подтвердило первую в стране вспышку заболевания из-за выявления случаев в 7 из 30 округов. Среди подтвержденных случаев свыше 70% приходится на медработников из двух учреждений здравоохранения в Кигали.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила возможность распространения лихорадки Марбург в России. Она обратила внимание, что любая инфекция может быть завезена на территорию страны, однако российские специалисты делают все, чтобы этого не произошло.

