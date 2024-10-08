Роспотребнадзор заявил о подготовке вакцины от лихорадки Марбург к клиническим испытаниям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" успешно завершили доклинические испытания вакцины, предназначенной для борьбы с лихорадкой Марбург. В настоящее время эксперты готовятся к проведению клинического этапа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Разработка продемонстрировала свою безопасность и эффективность, отметили представители ведомства.

В свою очередь, сотрудники "Вектора" заявили, что к настоящему моменту вакцина находится на высоком уровне готовности для проведения клинических испытаний. Сейчас специалисты занимаются наработкой серии вакцины и подготовкой пакета документов для получения соответствующего разрешения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила возможность распространения лихорадки Марбург в России. Она обратила внимание, что любая инфекция может быть завезена на территорию страны, однако российские специалисты делают все, чтобы этого не произошло.