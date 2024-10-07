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Аэропорты Казахстана усилили контроль из-за лихорадки Марбург, пишет пресс-служба местного министерства здравоохранения.

Для исключения ввоза в страну вируса там начали бесконтактно проверять температуру всех пассажиров, которые прибывают из других стран. Такая же процедура введена и для тех, кто пересекает государственную границу. Не уточняется, касается ли она приезжих всех стран или только африканских, где ранее фиксировались очаги инфекции.

Вирус Марбурга, напоминают врачи, обладает крайне высокой летальностью. Пока его вспышки происходили только на африканском континенте. Глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила возможность распространения лихорадки в РФ. Однако вероятность завоза вируса существует, добавляла она.

