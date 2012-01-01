ВОЗ: риски распространения лихорадки Марбург в мире низкие

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с распространением лихорадки Марбург, рассказали в ведомстве. Ранее этой опасной инфекцией начали массово болеть жители Руанды. Какова вероятность появления вируса в России, разбиралась Москва 24.
Смертельно опасно
Вспышка лихорадки Марбург уже зафиксирована в 7 из 30 округов Руанды, сообщил Минздрав африканской страны. Эту информацию на брифинге в Женеве озвучил и глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"На данный момент подтверждено 36 случаев заболевания, включая 11 смертельных исходов", – заявил глава ВОЗ.
Оставшиеся 25 пациентов изолированы и получают необходимую помощь, а за тремя сотнями контактировавших с ними ведется наблюдение, сообщил Гебрейесус.
Основная опасность вируса в том, что уровень смертности от него достигает 88%. Также болезнь отличается крайне высокой скоростью распространения: от человека к человеку она передается через поврежденную кожу, слизистую или кровь. Подцепить вирус можно и после контакта с одеждой или постельным бельем зараженного. При этом изначально лихорадка Марбург передается через летучих мышей, которые питаются фруктами.
После вспышки в Руанде паника началась и в других странах. К примеру, в немецком Гамбурге пришлось перекрыть несколько путей на железнодорожном вокзале из-за студента-медика из Руанды и его девушки. По данным СМИ, мужчина прилетел в Германию из родной страны, где у него был контакт с одним из заболевших. В поездке у него появились симптомы, напоминающие грипп. Однако обследование в одной из местных клиник показало, что они оба не заражены, рассказали в администрации Гамбурга.
"Во время возвращения из Руанды через Франкфурт-на-Майне в Гамбург никакой опасности для пассажиров в поезде или в самолете не было", – говорится в сообщении на сайте городских властей.
Гебрейесус, в свою очередь, успокоил, что глобального распространения опасного заболевания с большой долей вероятности не будет.
Специалисты организации продолжают расследование, чтобы определить полный масштаб вспышки. Эта информация будет обновляться по мере получения новой информации, подчеркнули в ВОЗ. Пока же там не рекомендовали вводить какие-либо ограничения на поездки в Руанду и торговлю с этим государством.
Риски есть?
Ситуация со вспышкой лихорадки Маргбург в Руанде находится на контроле Роспотребнадзора, говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что специалисты постоянно мониторят обстановку для исключения любых рисков.
В то же время в надзорном органе предупредили, что специального противовирусного лечения или вакцины от лихорадки не существует.
"Роспотребнадзор просит российских граждан учитывать эту информацию при планировании поездок", – добавили там.
В настоящее время это локализованная инфекция, которая не выходит за пределы Африки, рассказал телеканалу Москва 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Однако эксперт предупредил, что в РФ лихорадку Марбурга могут завести туристы.
В то же время Крючков заявил, что на данный момент вспышки лихорадки Марбурга происходят только в Африке. Причем самая крупная из них – 371 человек, а вторая по численности – 180, подчеркнул иммунолог. Но подавляющее большинство из заразившихся умерло, указал эксперт.
Однако этот вирус не передается воздушно-капельным путем, подчеркнул старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков. Поэтому соблюдение санитарно-эпидемиологических мер и простых правил гигиены может помочь предотвратить распространение инфекции, добавил ученый.