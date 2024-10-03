Ученый Болков: кровоточивость кожи и слизистой является симптомом лихорадки Марбург

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Характерной особенностью лихорадки Марбург является геморрагический синдром, во время которого кожа и слизистая склонны к кровотечениям. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на старшего научного сотрудника Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаила Болкова.

"Это заболевание характеризуется кровотечениями и через кожу, и через слизистые, через глаза, нос и так далее", – подчеркнул он.

Заражение происходит при контакте с кожей или слизистыми оболочками больного человека, а также через кровь, слюну или ткани, на которых остались выделения.

"Геморрагическая лихорадка Марбург – это родственник Эболы. Если вы слышали про Эболу, то вы уже практически знаете про Марбург", – отметил ученый.

Заболевание особенно распространено в Африке, где ежегодно регистрируются случаи заражения в единичном количестве. Лихорадка Марбург передается через летучих мышей, которые питаются фруктами.

Болков рассказал, что вирус не передается воздушно-капельным путем, поэтому соблюдение санитарно-эпидемиологических мер и простых правил гигиены может помочь предотвратить его распространение.

Ранее ВОЗ заявила о риске глобальной эпидемии вируса Марбург. Минздрав Руанды подтвердил первую в стране вспышку заболевания после выявления случаев в 7 из 30 округов.

Среди подтвержденных случаев свыше 70% приходится на медработников из двух учреждений здравоохранения в Кигали. Зараженные люди путешествовали за границей и долгое время были абсолютно здоровыми, при этом распространяя болезнь среди окружающих.