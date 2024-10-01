Mirror: ВОЗ заявила о риске глобальной эпидемии вируса Марбург

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о высоком риске начала новой эпидемии по всей планете. Речь идет о вирусе Марбург, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на издание Mirror.

Как пишет СМИ, Минздрав Руанды подтвердил первую в стране вспышку заболевания после выявления случаев в 7 из 30 округов. Среди подтвержденных случаев свыше 70% приходится на медработников из двух учреждений здравоохранения в Кигали.

Зараженные люди путешествовали за границей и долгое время были абсолютно здоровыми, при этом распространяя болезнь среди окружающих, уточнили журналисты. По информации ВОЗ, Марбургская лихорадка может вызвать геморрагическую лихорадку, является родственной болезнью вируса Эбола. Передается вирус Марбург при прямом контакте, через поврежденную кожу или слизистую, а также через кровь.

Тем временем в России зафиксировали семь случаев заражения новым штаммом коронавируса XEC. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

В ведомстве назвали симптомы нового варианта COVID-19 похожими на предыдущие. Среди них – лихорадка, боль в горле, кашель, потеря сознания и аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.