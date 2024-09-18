Эксперт Волчков: вызывающий детcкий паралич энтеровирус не спровоцирует пандемию

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Энтеровирус D68, вызывающий детский паралич, не спровоцирует эпидемию или тем более – пандемию. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков.

Ранее сообщалось, что в США начал активно распространяться энтеровирус D68: его нуклеиновые кислоты специалисты обнаруживают в сточных водах по всей стране. Отмечается, что D68 является возбудителем острого вялого миелита, поражающего спинной мозг.

По словам Волчкова, вероятность заразиться вирусом возрастает при контакте с нечистотами: распространяется он в основном через физиологические жидкости инфицированного человека. Причем у детей наблюдаются более тяжелые симптомы, но подхватить энтеровирус могут и взрослые.

Вместе с тем специалист не видит предпосылок для развития эпидемии и тем более – пандемии.



Павел Волчков руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Поскольку вирус не респираторный, им еще нужно постараться заразиться. Все-таки в большинстве стран люди хорошо знакомы с мерами гигиены и соблюдают их.

"Проблемы могут быть там, где есть сложности с водоснабжением и очисткой. Но в большинстве стран, даже не самых развитых, очистка воды для питья проходит достаточно хорошо, иначе бы люди умирали в огромных количествах от бактериальных инфекций", – пояснил Волчков.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о росте числа заболевших гриппом и ОРВИ в РФ на 49,7% за последнюю неделю. В этот период в стране было зарегистрировано более 705 тысяч случаев заболевания. При этом около 17% заражений медики выявили в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.