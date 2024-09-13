Вирусолог Чепурнов: новые варианты COVID-19 протекают легче

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Коронавирус стремительно мутирует, однако протекает не тяжелее прошлых вариантов. Об этом Москве 24 рассказал профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ резко увеличилось число вариантов коронавируса, способных обходить иммунитет. В частности, в последние две-три недели в стране в 2,5 раза вырос удельный вес распространяющихся штаммов KP.3 и LB.1 (входят в сублинию FLiRT). Они отличаются высокой инфекционностью по сравнению с другими видами, а мутация, выявленная в LB.1, увеличивает его шансы на обход иммунной системы.

По словам вирусолога, в появлении новых, более устойчивых к иммунитету вариантов нет ничего необычного.

"Коронавирус стремительно мутирует. В том числе именно в тех участках, против антигенного портрета которых создавались уже устаревшие вакцины. Прошлый иммунитет, полученный хоть заболеванием, хоть вакцинацией, у нас устарел", – предупредил Чепурнов.



Александр Чепурнов профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Пока коронавирус не становится тяжелее – он, наоборот, потихоньку легчает. Мы движемся в сторону того, чтобы он стал таким же, как ОРЗ.

По его словам, большинство людей сегодня даже не обращают внимание и не разбираются, чем именно они заболели. Однако пожилые и с ослабленным иммунитетом по-прежнему переносят коронавирус тяжело.

"Но летальные исходы, потребность в госпитализации и подключении к аппарату искусственной вентиляции легких значительно уменьшились, и ситуация не требует возврата к спецгоспиталям", – указал эксперт.

Чтобы снизить риск заражения, специалист посоветовал чаще мыть и обрабатывать руки, носить маску, а также по возможности не находиться в местах скопления людей, особенно в период пиков заболеваемости.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что в РФ сохраняется высокий риск распространения птичьего гриппа. В связи с этим специалист напомнила о важности вакцинации населения. Иммунизацию также необходимо пройти тем, кто работает с птицей.