ВОЗ: пандемия COVID-19 привела к гибели почти 13 млн человек в 2020–2021 годах

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Пандемия коронавируса привела к смерти 4,1 миллиона и 8,8 миллиона человек в 2020 и 2021 годах соответственно. Это привело к снижению ожидаемой продолжительности жизни на всей планете, соответствие данные размещены в докладе "Всемирная статистика здравоохранения за 2024 год" на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В документе указано, что ковид вошел в тройку главных причин смертности в мире в 2020–2021 годах. В Штатах это стало основной причиной смерти в течение двух лет и входило в пятерку главных причин для всех регионов, кроме Африки и западной части Тихого океана.

В докладе заявили, что за два года пандемия коронавируса обратила вспять более чем десятилетний рост прогнозируемой продолжительности жизни при рождении и ожидаемой продолжительности здоровой жизни (EVAS). Так, к 2020 году ожидаемая продолжительность жизни на Земле и средней возраст вернулись к отметкам 2016 года – 72,5 и 62,8 года соответственно. В 2021 году также наблюдалось снижение, причем оба показателя упали до уровней 2012 года – 71,4 и 61,9 года соответственно, рассказали в ВОЗ.

По информации организации, сильнее всего от инфекции пострадали Северная и Южная Америка и регион Юго-Восточной Азии, где с 2019 по 2021 год ожидаемая продолжительность жизни сократилась примерно на три года, а показатели EVAS – на 2,5 года.

Ранее Роспотребнадзор выявил на территории России вариант коронавируса FLiRT. В ведомстве заявили, что он не представляет большой опасности. По данным Роспотребнадзора, за весь период мониторинга зафиксировано 178 случаев новых вариантов FLiRT. В России, как и во всем мире, пока преобладает штамм "Омикрон".

