В Роспотребнадзоре перечислили симптомы новых вариантов коронавируса FLiRT

За рубежом распространяется новая группа штаммов коронавируса FLiRT. Известно, что эти варианты принадлежат к семейству "Омикрон". По словам экспертов, симптомы, которые проявляются у заразившихся, типичные для COVID-19. Рассказываем, представляют ли какую-либо опасность новые мутации.
Из семейства "Омикрон"
Необычное наименование – FLiRT – новая группа штаммов коронавируса получила от названий мутаций в их генетическом коде. С 22 апреля за рубежом фиксируется рост относящейся к этим вариантам линии KP.2. По мнению специалистов, в будущем она может стать доминирующей во всем мире. Сегодня же в России и в ряде других стран самым распространенным является вариант коронавируса JN.1.
При этом в США линия KP.2 уже стала доминирующей, сообщают СМИ со ссылкой на данные центров по контролю и профилактике заболеваний страны. Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что штаммы FLiRT зафиксированы на территории Израиля, а также 14 государств Европы. В свою очередь, в России по состоянию на 15 мая новые варианты не были зарегистрированы.
"На территории РФ не обнаружено ни одной последовательности вариантов FLiRT, в том числе KP.2", – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Вместе с тем доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Ольга Карпова заявила, что в дальнейшем штаммы FLiRT могут обнаружить и в России. Однако для россиян это не несет опасности. Поскольку речь идет про варианты, произошедшие из семейства "Омикрон", то не стоит ожидать такую же непростую ситуацию, как в начале пандемии, пояснила специалист. Тем более что в РФ сформировалась хорошая иммунная прослойка за счет вакцинации, отметила она.
"Не тяжелее, чем остальные"
У пациентов, заразившихся вариантами FLiRT, по данным Роспотребнадзора, проявляется типичная для COVID-19 симптоматика. В частности, человека может беспокоить повышение температуры тела, насморк либо заложенность носа, боль в горле, кашель, а также потеря обоняния или вкуса.
В свою очередь, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко оценил тяжесть симптомов штаммов из группы FLiRT.
Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн также согласился, что варианты FLiRT вряд ли могут представлять угрозу. Данные, по его словам, наоборот, достаточно благоприятные. Поэтому поводов для паники нет.