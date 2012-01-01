В Роспотребнадзоре перечислили симптомы новых вариантов коронавируса FLiRT

За рубежом распространяется новая группа штаммов коронавируса FLiRT. Известно, что эти варианты принадлежат к семейству "Омикрон". По словам экспертов, симптомы, которые проявляются у заразившихся, типичные для COVID-19. Рассказываем, представляют ли какую-либо опасность новые мутации.



Из семейства "Омикрон"

Необычное наименование – FLiRT – новая группа штаммов коронавируса получила от названий мутаций в их генетическом коде. С 22 апреля за рубежом фиксируется рост относящейся к этим вариантам линии KP.2. По мнению специалистов, в будущем она может стать доминирующей во всем мире. Сегодня же в России и в ряде других стран самым распространенным является вариант коронавируса JN.1.





из сообщения на сайте Роспотребнадзора Варианты FLiRT являются дальними родственниками доминирующего варианта JN.1, все они принадлежат к семейству "Омикрон".

При этом в США линия KP.2 уже стала доминирующей, сообщают СМИ со ссылкой на данные центров по контролю и профилактике заболеваний страны. Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что штаммы FLiRT зафиксированы на территории Израиля, а также 14 государств Европы. В свою очередь, в России по состоянию на 15 мая новые варианты не были зарегистрированы.

"На территории РФ не обнаружено ни одной последовательности вариантов FLiRT, в том числе KP.2", – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Вместе с тем доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Ольга Карпова заявила, что в дальнейшем штаммы FLiRT могут обнаружить и в России. Однако для россиян это не несет опасности. Поскольку речь идет про варианты, произошедшие из семейства "Омикрон", то не стоит ожидать такую же непростую ситуацию, как в начале пандемии, пояснила специалист. Тем более что в РФ сформировалась хорошая иммунная прослойка за счет вакцинации, отметила она.



"Не тяжелее, чем остальные"

У пациентов, заразившихся вариантами FLiRT, по данным Роспотребнадзора, проявляется типичная для COVID-19 симптоматика. В частности, человека может беспокоить повышение температуры тела, насморк либо заложенность носа, боль в горле, кашель, а также потеря обоняния или вкуса.

В свою очередь, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко оценил тяжесть симптомов штаммов из группы FLiRT.





Геннадий Онищенко заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Симптоматика по тяжести, по разнообразию не тяжелее, чем были все остальные. Это самый главный признак, который по существу отвечает на вопрос, будет ли этот штамм угрожающим состоянию здоровья или нет.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн также согласился, что варианты FLiRT вряд ли могут представлять угрозу. Данные, по его словам, наоборот, достаточно благоприятные. Поэтому поводов для паники нет.

