Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали очередной украинский дрон над Белгородской областью, доложили в министерстве обороны России.

Попытка вражеской атаки была пресечена около 18:00 по Москве. Речь идет о беспилотнике самолетного типа, пояснили в ведомстве.

Ранее украинские войска атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области. В результате вражеских действий пострадали два человека. Также после атаки ВСУ зафиксировали повреждения на линии электропередачи – без света осталась одна из улиц.

До этого четыре человека получили травмы при атаке беспилотника в селе Маломихайловка в Шебекинском городском округе.

