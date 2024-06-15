15 июня, 19:40Политика
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали очередной украинский дрон над Белгородской областью, доложили в министерстве обороны России.
Попытка вражеской атаки была пресечена около 18:00 по Москве. Речь идет о беспилотнике самолетного типа, пояснили в ведомстве.
Ранее украинские войска атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области. В результате вражеских действий пострадали два человека. Также после атаки ВСУ зафиксировали повреждения на линии электропередачи – без света осталась одна из улиц.
До этого четыре человека получили травмы при атаке беспилотника в селе Маломихайловка в Шебекинском городском округе.
Пять человек погибли при обрушении подъезда в Шебекине