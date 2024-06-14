14 июня, 04:39Происшествия
Украинские беспилотники пытались атаковать нефтебазу в Воронежской области
Фото: 123RF/boscorelli
Украинские дроны попытались атаковать со сверхмалой высоты нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
Предварительно, несколько беспилотников незначительно повредили резервуары с топливом. Возгорания на объекте не допущено, пострадавших также нет.
В данный момент на месте работают все оперативные службы, которые продолжают ликвидацию последствий происшествия. Более подробная информация о повреждении объекта уточняется.
"На текущий момент данных о новых угрозах атаки БПЛА в регионе нет", – заключил Гусев.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Курском.
До этого массовую атаку дронов удалось успешно отразить в Ростовской области. Предварительно, в результате воздушной атаки никто не пострадал.
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