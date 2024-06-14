Украинские беспилотники пытались атаковать нефтебазу в Воронежской области

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Украинские дроны попытались атаковать со сверхмалой высоты нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Предварительно, несколько беспилотников незначительно повредили резервуары с топливом. Возгорания на объекте не допущено, пострадавших также нет.

В данный момент на месте работают все оперативные службы, которые продолжают ликвидацию последствий происшествия. Более подробная информация о повреждении объекта уточняется.

"На текущий момент данных о новых угрозах атаки БПЛА в регионе нет", – заключил Гусев.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Курском.

До этого массовую атаку дронов удалось успешно отразить в Ростовской области. Предварительно, в результате воздушной атаки никто не пострадал.

