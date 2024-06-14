СК РФ начал расследования атак ВСУ против Белгородской и Курской областей

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства Курской области

Следственный комитет РФ приступит к расследованию новых преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей Белгородской и Курской областей. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

В ведомстве напомнили, что из-за атак ВСУ в поселке Томаровка Яковлевского городского округа Белгородской области получил ранения охранник одного из коммерческих предприятий, а в городе Шебекино обрушился подъезд многоквартирного дома.

"Также сообщалось о гибели одного и ранении двух человек в результате обстрелов населенных пунктов в Курской области", – добавили в ведомстве.

Теперь следствие детально установит все обстоятельства произошедшего, дав правовую оценку действиям причастных к атакам, заключили в ведомстве.

Подъезд многоквартирного дома в белгородском Шебекине обрушился после обстрела ВСУ 14 июня. Спасатели смогли эвакуировать из дома шестерых человек, а общее число пострадавших достигло 7.

