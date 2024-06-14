Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Число раненых при обрушении подъезда в Шебекине выросло до 7, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Четверых доставляют в медицинские учреждения, трое от госпитализации отказались, им оказана медицинская помощь на месте", – рассказал он в своем телеграм-канале.

По последним данным главы региона, второй подъезд пятиэтажного дома обрушился полностью, а третий, примыкающий к нему, – лишь частично. По предварительным данным, повреждено 20 квартир.

На месте ЧП работает около 50 единиц тяжелой техники, включая краны-манипуляторы, экскаваторы и бульдозеры. Здесь же находится свыше 380 специалистов из аварийных и оперативных служб.

"Разворачиваем освещение – для разбора завалов в вечернее и ночное время и обеспечения сохранности имущества жителей", – добавил Гладков.

Неподалеку от пострадавшего дома на Железнодорожной улице заработал ситуационный центр, где помогут не только с временным размещением, но и дадут горячее питание, а также окажут медицинскую и психологическую помощь.

"Задействовано более 50 волонтеров из Шебекинского округа", – напомнил губернатор.

По его словам, в двух домах на улице была временно отключена подача газа и электричества, однако коммуникации планируется включить уже завтра, 15 июня. Гладков отдельно отметил, что для проекта восстановления дома требуется более детальное обследование сооружения, которое проведут после разбора завалов.

Подъезд многоквартирного дома обрушился после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины 14 июня. Спасатели смогли эвакуировать из дома шестерых человек, заблокированных на верхних этажах.

